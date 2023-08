Improta: "Garcia ha ragione, sarà dura giocare contro tutti. Kvara assente? Nella rosa c'è il sostituto ideale, vi spiego"

Gianni Improta è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli parte in campionato per difendere il titolo dell'anno scorso. Garcia non può partire a razzo con le sue dichiarazioni ma deve sempre tenere tutti sulla corda, sapendo che ogni partita sarà dura. Garcia ha ragione, non bisogna sentirsi già favoriti, ma sapere di essere forti. Essere consapevoli della propria forza sarà importante. Kvaratskhelia assente? Potrebbe giocare Lozano a sinistra anche, l'ho sempre visto più determinato a sinistra che a destra. In lui vedo il sostituto naturale di Kvaratskhelia e potrà dire che c'è e che è ancora utile alla maglia azzurra. Cajuste titolare? Lo vedremo dal primo minuto per caratteristiche tecniche e tattiche. Nè più e nè meno le caratteristiche che vediamo in Anguissa. Per me Cajuste è più esplosivo e fisico di Anguissa".