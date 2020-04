Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Improta, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per la Serie B è difficile ripartire, soprattutto rispettando quello che è il protocollo della FIGC. La priorità, però, è la salute dei cittadini, nel mondo del calcio e non solo. Bisogna ripartire con piena sicurezza”.