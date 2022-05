Improta: "ADL deve mettersi una cosa in testa: faccia vincere qualcosa o ceda la società"

Toni abbastanza duri utilizzati dall’ex azzurro Gianni Improta intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Tifo Azzurro':

“Se Mertens non ha ancora firmato che è andato a fare il presidente a casa sua? Queste sono cose proprio dell’altro mondo. Mertens ha dimostrato il suo valore, l’attaccamento alla città e ha dimostrato che quando viene impiegato non so cosa ancora debba dimostrare.

Fossi in Mertens, ora come ora, non rimarrei più a Napoli! De Laurentiis deve mettersi una cosa in testa: o continua a fare il presidente per far vincere qualcosa alla piazza oppure se ne vada tranquillamente e ceda la società”