Imperatore a CN24: "Posizione finanziaria netta del Napoli è di circa 97 milioni, risultato incredibile rispetto alle altre di A" | GRAFICO

Notizie calcio. Il giornalista Vincenzo Imperatore è intervenuto ai microfoni di CN24 TV nel corso del programma “Presidente per un’ora”, nuovo format in onda ogni venerdì dalle 14 alle 15 sul canale 79 del digitale terreste:

“Il modello Napoli di De Laurentiis è vincente, perché gestito da un imprenditore con un determinato patrimonio posseduto. Bisogna prendere atto che la grande capacità di quest’uomo è stata quella di gestire in modo ottimale questa società senza essere tra i primi 60 uomini più ricchi del paese. Per fare un raffronto, il patrimonio di Iervolino vale cinque volte quello di De Laurentiis. Il patron del Napoli è come una formichina in confronto agli altri magnati, ma nonostante questo ha costruito un vero e proprio gioiello imprenditoriale. Le critiche maggiori a De Laurentiis arrivano dall’imprenditoria locale, come se loro non commettessero errori e fossero in situazione di quasi default imprenditoriale.

Utili e cash flow da utilizzare a gennaio? Gli utili rappresentano il massimo risultato raggiunto da una società di calcio ed il secondo posto appartiene sempre al Napoli di De Laurentiis. La posizione finanziaria netta consiste nella disponibilità residua una volta saldati tutti i debiti e quella del Napoli è di circa 97 milioni. La cassa del Napoli, ovvero ciò che resta se si pagassero tutti i debiti, è ancora più importante del profitto rimasto. Tutte queste cifre devono far restare tranquilli, non solo per il mercato di gennaio, ma anche per il futuro. Con una cassa del genere, il Napoli può permettersi perfino di fallire una stagione: questo significa sostenibilità , potersi permettere di fare errori e ripartire”.