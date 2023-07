Imparato: "Napoli-Spal? Gli azzurri avrebbero potuto vincere tranquillamente, il mio pensiero su Garcia"

Notizie Calcio Napoli – Il collega de La Gazzetta dello Sport, Geatano Imparato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“A Dimaro ho rivisto il Garcia di Roma, ha molta empatia ed è molto approcciabile dalle persone. Si è inserito nell’ambiente Napoli nel modo giusto, sa che può essere competitivo, a Dimaro ha ammaliato con le sue risposte molto franche. Mi ha fatto un’ottima impressione. In Trentino il lavoro in campo si è diviso in tre parti, ‘prima di vedevano pochi titolari poi man mano sono arrivato in due tronconi. Ha puntati subito sulla preparazione atletica e ha detto che fino a settembre andrà messa benzina nei serbatoi. Contro la Spal ho rivisto la Roma dei primi tempi che strappava appalusi, prende e da contropiedi e ha grande capacità di intercambiare. Quel gol subito dal SPAL ha condizionato ma gli azzurri avrebbero potuto vincere tranquillamente anche 3-0 o 4-0.

Il lavoro atletico continuerà, c’è da vedere se le amichevoli saranno condizionate da un appesantimento fisico, sono scurioso di vedere il passaggio a 4-3-3 di Spalletti a quello dia Garcia, molto più camaleontico. A centrocampo da molta attenzione e si copre bene quando va in difficoltà. Aspettiamo cosa dice il mercato, Il mio preferito tra tutti i nomi per sostituire Kim? Ho visto il profilo di Danso, mi piace moltissimo e piace molto anche al tecnico azzurro, mi risulta che anche nelle riunioni fatte con il club l’abbia messo tra le sue preferenze perché può giocare anche in difesa a tre”.