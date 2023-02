Il giornalista Gaetano Imparato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

"Il Napoli non deve concedere nemmeno le briciole agli avversari. Bisogna giocare come fatto con lo Spezia e anche meglio, gestendo la partita. Prevedo cinque reti degli azzurri. Mi auguro che a segnare siano Kvaratskhelia e Osimhen. Prevedo due gol per il georgiano, tre invece per il nigeriano"