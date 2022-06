A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista.

Imparato su De Laurentiis

Di seguito le parole di Gaetano Imparato:

“Le parole di De Laurentiis sono sbagliate. La questione Mertens è seria, le cifre di Dries per il nuovo rinnovo sono molto riduttive e al ribasso. A Roma, sponda Lazio, farebbero carte false per acquistarlo e sopratutto si adatterebbe bene al gioco di Sarri. Il problema è come far capire che le cifre di un contratto siano giuste o sbagliate. Diventa una barzelletta poi dire che chi guadagna un milione guadagni uno stipendio riduttivo.

Di Politano non me ne priverei mai poiché sta nel giro della Nazionale ed è un esterno che garantisce anche la fase difensiva. Io penso che Spalletti debba costruire un Napoli fondato sul 4-2-3-1 e compiere degli acquisti in base ai ruoli in cui mancano dei talenti in questo modulo. Purtroppo quest’anno ci siamo ritrovati in inferiorità numerica in mediana, ad esempio nel match contro il Milan, ed anche con lo schema dei cross in fase offensiva. Bisogna chiedere a Spalletti anche questo e lavorare per migliorare definitivamente”