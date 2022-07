Imparato: "Fabian out in amichevole, penso sia un avvertimento..."

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato:



“Meret dovrebbe avere a fianco un portiere come Ospina, che ridurrebbe il rischio di diventare un problema.

Io punterei a rinforzare la difesa, questo fatto di fare l’equazione per accontentare il pubblico va bene ma prendendo dove manca qualità. Abbiamo perso Ospina, che da solo ha salvato 7 punti, e Koulibaly che era il miglior difensore della Serie A.

Politano ha fatto vedere di essere pronto, inoltre secondo me il Napoli non può privarsi dell’esterno mancino. Spalletti e il giocatore dovrebbero trovare una soluzione.

Osimhen deve ancora rimanere, anche perché pensare che un club spenda questa cifra è difficile.

Fabian Ruiz ieri non ha giocato, non si è capito bene il perché, penso sia un avvertimento. Spalletti a lui tiene tantissimo”.