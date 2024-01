Stefano Impallomeni, nel suo intervento a Tmw Radio, ha parlato del Napoli:

"Il Napoli è stato azzerato, l'entrata di Mazzocchi è la fotografia di tutto. Una squadra senza identità, clamorosamente in ritardo e con venti punti in meno dell'anno scorso. Il Napoli per me deve cambiare allenatore".