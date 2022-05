Impallomeni: "Napoli fai un sacrificio per tenere Koulibaly e non Mertens"

Durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato Stefano Impallomeni, ex calciatore:

Che ne pensa di questa situazione mercato del Napoli? Sulla possibilità di vedere Bernardeschi con Spalletti?

"Credo che la situazione del Napoli si riflette un po' in tutti i club. Penso si stia cercando di creare nelle varie società una specie di tetto ingaggi. Non si superano diciamo i sette milioni così facilmente. Le vicende di Koulibaly e Mertens sono comunque differenti. Mertens è molto legato alla piazza ma è avanti con l’età. Koulibaly è un grandissimo centrale. Se dovessi fare un sacrificio per uno dei due sceglierei il centrale. Bernardeschi per come ha impostato la squadra Spalletti lo vedo molto bene a destra che rientra con il sinistro. Magari anche per avere un’alternativa diversa sulla fascia, più centrale rispetto a un normale esterno".