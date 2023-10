Impallomeni: "Il Napoli si sta ritrovando: contro il Real meritava il pareggio"

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato dei miglioramenti del Napoli, visti nelle ultime giornate ma anche nella sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: "Si sta ritrovando l'intesa davanti, i meccanismi in mezzo, si deve ancora registrare la difesa. Certo che la fisicità, la potenza di Kim manca. Però puoi anche supplire a questo. Ostigard è uno volenteroso, è cresciuto, su Bellingham è stato ingenuo ma con questi errori puoi crescere".

Napoli con orgoglio contro il Real Madrid ma non è bastato. "Un errore gratuito ha fatto rientrare in partita il Real, fatto da Di Lorenzo. Il Real è tra le favorite per la coppa, ma nel girone è meno cattivo. Ha talenti straordinari come Bellingham. Ostigard troppo tenero nel contrasto del 2-1. E' la coppa dei dettagli e si è confermato ieri sera. Io credo che il Napoli si sia ristabilito, la squadra ha reagito. Peccato, il pari sarebbe stato più giusto"