Impallomeni: "Il Napoli ha cambiato rotta. Supercoppa? Spettacolo avvilente"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni:

Un commento su Napoli-Fiorentina:

"Spettacolo avvilente per lo svilimento dell'evento, sostanzialmente molto freddo. Capisco gli interessi economici ma mi sfugge la promozione di un evento del genere. La cornice è stata avvilente. Non mi è piaciuta come partita, ma la notizia è che il Napoli ha cambiato rotta. Difesa a tre ed equilibrio per non prendere gol. Se gioca così, torna competitivo per la lotta Champions. La Fiorentina paga un eccessivo trasformismo di Italiano. Il rigore di Ikonè è l'emblema. Scelta sbagliata, come quella di cambiare spesso rigorista. La Fiorentina soffre sugli esterni, Italiano cambia troppo formazione e ha una squadra affaticata. Ora deve ripartire con più energia".

La vittoria del Napoli con il nuovo schema tattico cosa può rappresentare?

"Si deve dimenticare la grande bellezza di Spalletti. Giusto archiviare questo".