Immobile, l'agente: "Non do per scontata la vittoria della Juventus, piuttosto..."

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Sommella, agente di Ciro Immobile: "Il gol? E' vero che in Nazionale non segnava da 2 anni, ma detta così sembra davvero tanto tempo. In realtà l'Italia ha disputato poche partite! Al di là di Immobile e di quello che sarebbe potuto essere a Napoli, va detto che la squadra azzurra ha una rosa competitiva e anche quest'anno dirà la sua. Bisogna vedere cosa farà l'incognita Inter, ma è un campionato aperto, vedremo cosa accadrà".

Sul recente match dell'Allianz Stadium: "Ero a Torino in occasione di Juve-Napoli e devo dire che il primo tempo del Napoli è stato imbarazzante, sembrava la partitella del giovedì. Poi, c'è stata la scintilla, la Juve è calata e il Napoli avrebbe anche potuto vincerla. Settimana prossima inizierà anche la Champions e lì capiremo il reale valore del Napoli. L'effetto Conte, nel frattempo, credo si faccia sentire: l'allenatore caricherà l'ambiente e per questo immagino che Napoli e Inter se la giocheranno alla pari. Non do per scontata la vittoria della Juventus".