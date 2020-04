Immobile: "Fui vicino al Napoli prima di arrivare alla Lazio, speravo di giocare in azzurro. Futuro? Mi piacerebbe chiudere qui la carriera"

Ultime notizie Napoli. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è stato spesso accostato anche al Napoli nel recente passato. E' lo stesso bomber a parlarne nel corso di una diretta sui propri canali social:

Sono stato vicino al Napoli e fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci. Però mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato, non sarebbe nemmeno stato corretto per i tifosi biancocelesti. Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti che ancora sono in grado di stare ad alti livelli. Non mi va di essere di peso. Mi piacerebbe comunque. Fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo. Mi danno spesso dello juventino perchè non sono andato a giocare a Napoli, ma non è così".