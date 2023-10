Ilaria D'Amico: "Scommesse? Sanzioni corrette dalla Federazione. Napoli, dopo Spalletti non era facile per nessuno: è una squadra che riempiva gli occhi"

Ilaria D’Amico, smaltita la delusione per la chiusura del suo programma Rai, si gode la sua famiglia allargata a partire da Gigi Buffon. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, versione online:

Che idea si è fatta del caso scommesse?

"Mi è piaciuta la formula che la Federazione ha scelto per sanzionare i ragazzi coinvolti, dividendo la pena tra squalifica e attività di riabilitazione. Invece detesto l’ipocrisia diffusa intorno a questo tema. Da noi, come in gran parte del mondo, ogni cinque minuti vengono proposti attraverso tv, internet e giornali promo pubblicitari sul betting. Si è quindi deciso di promuovere il mondo delle scommesse ed è difficile non notare quanto queste siano cresciute in Italia con l’aumento dell’incentivazione. Eppure la ludopatia è una malattia grave, diffusa ora anche tra i giovanissimi. Quando però a scommettere sono dei nomi famosi, soprattutto calciatori, si sbattono in prima pagina ad indagine ancora in corso come fossero dei mostri. Allora bisogna chiarire: la scommessa è legale, se un calciatore non scommette sul calcio o non vende partite non sta commettendo alcun reato. Semmai posso pensare che se ci buttano tanti soldi siano dei cretini a caccia di emozioni dopanti, come lo è stato in gioventù Gigi e lo ha ammesso più volte facendo poi un lavoro su se stesso. Quelle ombre gettate sui loro nomi sono difficilissime da cancellare. Io stessa quando ho incontrato Gigi sono andata a controllare se avesse commesso illeciti o reati perché non ricordavo il suo coinvolgimento nel suo caso scommesse: non aveva fatto nulla, ma nel mio immaginario non era chiaro. Pensate allora che idea rimane alla gente di tutti questi ragazzi. Ti restano addosso delle stigmate, tanto che ancora oggi nel vedere Tonali e Zaniolo a Coverciano accompagnati da Gigi qualcuno fa ironia".

Parliamo di calcio giocato?

"Volentieri. E partirei dalla Nazionale. La gara con l’Inghilterra ha lasciato un po’ di amaro in bocca, visto quello straordinario primo tempo. Spalletti è per me un allenatore eccezionale e appassionatissimo, in questa squadra già si riconosce il suo tratto. Ho apprezzato molto il suo pragmatismo, non ha rinunciato alla sua impronta selezionando però su cosa fosse opportuno lavorare avendo così pochi giorni a disposizione. È la persona giusta per la Nazionale, certo è che il tempo non ha giocato a suo favore".

Un primo bilancio di quest’avvio di campionato.

"Milan e Inter quando sono in vetta si fanno sempre bene a vicenda, perché si pungolano. Pioli che sembrava essere ripartito dalle fatiche del finale della scorsa stagione sta invece dimostrando di avere ancora la capacità di tirare fuori il meglio dal gruppo; Inzaghi ha disposizione una rosa molto attrezzata e un punto di riferimento come Marotta con cui può fare belle cose. Il pallino al momento lo vedo lì. Aspetto il Napoli che è in un ritardo enorme, ma che l’anno scorso mi aveva riempito gli occhi. Dopo un tecnico come Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno, bisogna trovare la chiave giusta per far sì che il gruppo regali ancora quei frutti maturati nelle stagioni precedenti. Quanto alla Roma, Mourinho somiglia molto all’allenatore che mancava da anni dal punto di vista della capacità di emozionare, ma non so se tutto questo corrisponda a un risultato possibile a livello di scudetto, li vedo spesso fragili. Anche la Lazio di Sarri che l’anno scorso era così solida fa fatica. Mi piace molto Italiano, la sua Fiorentina sta andando bene e lui sta crescendo un passo dopo l’altro per farsi valere con il lavoro, il gioco e la solidità che sa dare alle squadre. Va senza dubbio seguito. Resta il fatto che siamo ancora all’inizio e può succedere di tutto".

