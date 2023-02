Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: "De Laurentiis ha costruito un capolavoro economico e sportivo? Dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il calcio italiano non ha saputo invertire il trend di declino iniziato a metà anni 2000, la Premier potrebbe fatturare da sola sette miliardi all’anno, più del doppio di Liga e Bundesliga che sono dietro l’Inghilterra. L’Italia è attorno ai due miliardi di euro, sperando che il prossimo incasso dai diritti televisivi non possa essere inficiato anche dagli ultimi fatti di cronaca. Con gli stadi di proprietà si recupererebbero 5-600 milioni di euro, sui diritti tv bisognerebbe smettere con le esclusive per aumentare i distributori ed abbassare poi i prezzi per gli utenti. Solo prendendo altre strade si può recuperare terreno.

De Laurentiis ha costruito un capolavoro economico e sportivo? Sarebbe il caso italiano, sarebbe la squadra col minor fatturato strutturale ed avrebbe creato qualcosa che nessuno negli ultimi venti anni avrebbe fatto, ovvero vincere abbassando i costi a partire dagli ingaggi”