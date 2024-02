Il Roma, Scotto: "Rimonta Champions del Napoli? Potrebbe arrivare un bonus inatteso da non trascurare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rimonta Champions del Napoli? Lentamente gli azzurri sono scesi sotto tutti i punti di vista, il nono posto ed i sette punti di distacco non sono tantissimi, ma ci sono tante squadre davanti e che sembrano più in salute di te. Di queste 15 partite, servono almeno dieci vittorie dando per scontato che quelle davanti avranno la stessa media punti. Il filotto di vittorie? Cito Garcia, con lui e con Mazzarri non si sono mai viste. Non trascuriamo comunque il fattore ranking, l’Italia potrebbe avere un quinto posto in Champions League”