Napoli - Giovanni Scotto de Il Roma è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Il Napoli deve chiarire con Zielinski questa situazione. Non ci si può permettere di non avere a disposizione anche Zielinski vista l'attuale situazione che c'è. Il Napoli monitora diverse piste, ma vuole giocatori che già conoscono la Serie A come Barak ecc".