Il Roma, Sasso a CN24: "Manolas e James il top, ma serve una prima punta: con Icardi e senza Insigne sarà organico di primo piano"

Antonio Sasso, direttore de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Tutto può ancora succedere sul mercato, restiao fiduciosi e diamo per scontato gli acquisti di Manolas e James Rodriguez. Aspettiamo l'ufficialità e completiamo l'organico. Mettiamo Icardi in questo organico, già importante, e allora si può puntare a fare bene. Fabian Ruiz ha innalzato la qualità della rosa. Dovesse arrivare un grande centravanti, con la partenza di Insigne, con una difesa invidiata da tutti, allora si può sognare. Insigne? Deve sfruttare Raiola e trovare una soluzione che lo faccia esplodere definitivamente. Anche Allan dispiace, ma in questo caso è sostituibile. Insigne, però, porterebbe tanti soldi da investire sul mercato. Ghoulam? Un giocatore sul quale si può puntare. Ha fatto sacrifici, si è impegnato tanto, ".