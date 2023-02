Il Roma, Caiazza: "Spalletti ha enormi meriti su Osimhen, prima criticavano Victor per il modo di correre"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti ha un sacco di meriti nella valorizzazione di quello che è il corpo del Napoli, ci sono calciatori che sono stati valorizzati mentre prima non riuscivano ad esprimersi ai massimi livelli. Mi riferisco anche all’ottimo Osimhen, dapprima grezzo e che veniva criticato anche per il modo di correre. Mister Spalletti ha valorizzato un sacco di calciatori, penso a Kvaratskhelia per primo: questa squadra mi sembra che non possa mai abbassare la guardia, se dovesse vincere lo scudetto entrerebbe nella storia”