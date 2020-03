Il Roma, Caiazza: "Koulibaly? La colpa è di De Laurentiis, il calciatore è arrivato scocciato e andava venduto. Milik non voglio vederlo sacrificarsi, deve fare gol"

Ultime calcio Napoli – Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Koulibaly? La colpa è di De Laurentiis, il calciatore è arrivato scocciato e andava venduto. Giocatori come Maksimovic e Lozano vanno fatti giocare. Il miglior Koulibaly e il miglior Allan giocherebbero ovviamente in questo Napoli, ma oggi non sono in condizioni. Mertens? Non ha mai avuto la voglia di andare via dal Napoli, al contrario di Callejon. Don Aurelio ha fatto chiudere il mercato cinese con la storia delle marchette cinesi (ride, ndr). Milik? Anche l'Atalanta ha attaccanti che segnano più di lui. Se Di Lorenzo non avesse fatto gol col Torino, la gara si poteva pareggiare pur avendola dominata. Non mi interessa vederlo sacrificarsi, ma vederlo fare gol”.