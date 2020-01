Il Roma, Caiazza: "Il Napoli fa di tutto per farsi segnare. Koulibaly, chissà quando recupera! Lozano? Callejon deve fargli spazio"

Ultime calcio Napoli – Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Vedo un'opera missionaria, il Napoli fa di tutto per farsi segnare. Insigne sembra essere finalmente quello del 4-3-3 vero. Ci si aspetta gol da lui di più, ma si è caricato la squadra sulle spalle. Qualche calciatore è arrivato alla frutta come Callejon. Nessuno gli butta la croce addosso ma ora deve giocare chi sta bene. Sembra sempre che stia facendo qualcosa che non gli piace. Il Napoli è in una situazione di classifica difficile: a -11 dalla Champions e a -10 dalla retrocessione. Una stagione cominciata male che sta andando avanti peggio. Non so se Koulibaly abbia ancora questo edema dietro la gamba, non avevo visto questo infortunio così pesante. E' passato un mese, Mertens sta in Belgio dal suo terapista. Ospina? Sei il portiere della Colombia, in questo momento non puoi sbagliare. Si perdono partite perchè vogliono fare i fighetti e non mettono i tacchetti giusti. Portiere? Gattuso ha dichiarato di voler dare continuità a Meret e non voleva fare turnover in porta. Invece ora ci sta pensando, gioca Ospina. Lozano? Sa giocare a calcio, è stato pagato tanto e Callejon potrebbe anche fargli spazio. Errore grave di De Laurentiis sulla questione 'marchette' in Cina di Callejon e Mertens, ma in campo va dimostrato da loro il contrario”.