Il Roma, Caiazza: "De Laurentiis sta studiando come rinnovare i suoi rapporti con l'ambiente. Mi auguro una cosa su Mertens..."

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Se i calciatori ci avessero messo sempre questo impegno, come con Lazio e Juventus, non avremmo avuto i Napoli-Fiorentina o le gare con Parma e Inter. De Laurentiis sta studiando come rinnovare i suoi rapporti con l'ambiente. Giuntoli è in sintonia con Gattuso del quale è coetaneo. Con Ancelotti si sentiva a disagio, aveva vinto tutto quell'allenatore. Mi auguro che chi sta fuori in questo momento (Mertens, ndr) rientri con la giusta testa e si metta a disposizione dando un contributo importante alla squadra, cosa che non è arrivata ancora”.