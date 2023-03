Il Roma, Caiazza a CN24: "Il Napoli può aprire un ciclo, fidiamoci di Giuntoli e ADL! Nomi blasonati o scommesse? Vi porto un esempio"

Notizie Napoli calcio - Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Togliere Osimhen, dopo aver stracciato il campionato attuale e fatto un grande percorso in Champions, la vedo davvero molto difficile. Poi è normale che se si presenta un club che ti offre 10 milioni dalla Premier allora non puoi trattenere il calciatore.

Noi però dobbiamo fidarci di Giuntoli che, dopo un’estate incandescente, ha saputo costruire una squadra fortissima. Sono sicuro che il Napoli e lo staff mercato stanno già valutando le varie ipotesi in caso di addio di Osimhen. Non possiamo far altro che fidarci, io in primis riscatterei Simeone e poi vedrei che succede magari prendendo un altro giocatore di livello. Secondo me il Napoli ha l’occasione di aprire un ciclo nei prossimi anni e sarebbe un peccato non approfittarne. Noi quando prendemmo Osimhen abbiamo fatto una scommessa, acquistando un calciatore che aveva fatto bene al Lille ma di certo non era tra i dieci centravanti al mondo. Al resto poi ci ha pensato Spalletti, quindi bisogna considerare anche l’aspetto degli insegnamenti del mister".

Nome blasonato o nuova scommessa? Io faccio un ragionamento: ad inizio anno Kvaratskhelia e Kim non erano nomi blasonati, anzi erano due scommesse che avevano lasciato perplessi in molti. Non dimentico gli striscioni ironici contro Kim ed ora invece facciamo di tutto affinché restino in azzurro. Questo per dire che il cosiddetto blasone non sempre è sinonimo di vittoria certa. Se penso agli undici titolari del Napoli e ricordo da che squadre sono arrivate, non c'è nessuno o quasi che arrivava da big. Il calcio non è una scienza esatta, bisogna aspettare e fidarsi di chi comanda questa squadra".