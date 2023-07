Il rapper MV Killa e il producer Yung Snapp: "Gollini, un ragazzo d'oro: è perfetto per Napoli per un motivo" | VIDEO CN24

Il rapper MV Killa e il producer Yung Snapp, due talenti emergenti della musica rap napoletana, sono a Dimaro nel ritiro SSC Napoli per esibirsi in concerto. Li abbiamo intervistati e ci hanno fatto una rivelazione sul portiere Pierluigi Gollini, anche lui rapper noto con il nome di Gollorius. Queste le loro dichiarazioni:

"E' stato un anno indimenticabile, siamo stati sempre allo stadio ed essere ad un evento ufficiale del Napoli è motivo d'orgoglio. Tutta Napoli vive un momento d'oro, anche di ripresa dopo un periodo difficile. Dobbiamo battere tutti in ogni campo. A chi assomigliate? Ad Elmas, giochiamo in ogni ruolo. Anche a Lobotka per la gestione del campo. Gollini? Abbiamo pensato un anno intero insieme. Abbiamo un bel rapporto di amicizia. E' un ragazzo d'oro, a livello umano sa dare tanto. La prima che cosa che gli ho detto è che ha il carattere perfetto per il Napoli, per lo spogliatoio e per il popolo partenopeo".