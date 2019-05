Il rapper Clementino: "Il problema del Napoli quest'anno è stata la Juve. Su Sarri ai bianconeri..."

Il rapper Clementino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Io voglio spezzare una lancia a favore di Gianluca Gaetano, mio compaesano, gli auguro il meglio perchè sta dimostrando di essere un grande giocatore. Non ha paura di niente. Sarri alla Juve? Provoca tanto male interno. Vediamo Ancelotti, gli abbiamo dato solo un anno, vediamo il secondo anno e magari riusciamo a fare qualcosa di più. Il problema non è che il Napoli ha giocato male, ma che la Juve ha giocato troppo bene, per fermarli ci vogliono solo i carri armati".