Il Questore Giuliano: "Napoli-Juve un valore per tutti, ho una raccomandazione per i tifosi"

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano è intervenuto a Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli:

Stasera è un grande evento sportivo che sta attirando tantissimi tifosi: desideriamo vedere una grande festa a cui tutto devono poter assistere, un valore per tutti. I tornelli e i cancelli saranno aperti dalle 17.30 per i controlli e per il grande afflusso che ci sarà. Raccomandiamo di arrivare al più presto all'impianto per non rischiare di perdere parte dell'incontro. Sottolineo che riteniamo la stragrande maggioranza dei tifosi persone perbene, per gli altri è giusto che ci sia rigore difronte a certi eventi.