Il prof Giordano a CN24: "Non è ancora fatta per Conte, c'è bisogno di un progetto serio"

Antonio Giordano, noto professore ed oncologo, ha parlato a CalcioNapoli24 Live a CN24 Tv:

"Ho avuto l'opportunità di avere Conte al mio compleanno, è sempre stato vincente e ha impostato quella Juventus che si è ritrovata a tornare vincente negli anni. Ha una fortissima personalità e di piena dedizione nel lavoro. E' sempre stato uno che vuole attorno a se gente competente che possa portare valore al club.

Garcia aveva già trovato un ambiente inadatto e non c'era entusiasmo, Garcia si è poi reso anche antipatico ed era un momento già difficile inizialmente. Tutti conoscono Conte e De Laurentiis, ognuno ora si salvaguarda da determinate proposte. E' difficile che Conte possa accettare le proposte di De Laurentiis come ha fatto con gli allenatori precedenti.

Non credo sia ancora tutto fatto tra le parti. Bisognerà investire tantissimo per avere Conte, ma non solo dal punto di vista economico. De Laurentiis l'ha già fatto bene con Reja, Mazzarri, Benitez e Sarri dando continuità al progetto che si basava su un programma che non è mai stato stravolto.

Non possiamo ancora dire che sia fatta, speriamo si crei un'atmosfera di unione dal punto di vista emotivo e sperando che si possa andare avanti per diversi anni con un progetto tecnico".