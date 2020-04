Ultime notizie - Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua visita a Lodi:

"Rivendico le scelte sulla fase 2 - queste le prime parole del premier -. Sono state necessarie. Al momento non possiamo fare di più perché è molto concreto il rischio di un contagio di ritorno. La fase 2 prevede un tracciamento scientifico. I cittadini potranno scaricare una speciale app, ma non possiamo imporlo come obbligo.”.