Il Premier Conte annuncia: "Chiuse tutte le attività produttive non indispensabili! Aperti supermercati e farmacie, garantiti servizi postali, bancari e trasporti"

Ultime notizie - In diretta da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Le misure adottate richiedono tempo, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole. Sono consapevole che sono misure severe, restare a casa non è facile, ma non abbiamo alternative. Abbiamo deciso di compiere un altro passo: chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva non strettamente necessaria a beni e servizi essenziali. Resteranno aperti tutti i supermercati, non c'è restrizione nei giorni di apertura dei supermercati. Non c'è ragione di fare la corsa agli acquisti e di creare code. Aperte farmacie e parafarmacie. Garantiti i servizi bancari e postali, i trasporti e tutte le attività accessorie a quelle essenziali. Consentiremo solo forme di lavoro in smart working e solo le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale".