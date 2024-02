Il Padel sbarca nelle scuole! L'indoor di Nola ospita 160 studenti di Sant'Anastasia | VIDEO

Il padel sbarca nelle scuole. Il Palapadel di Nola fa da apripista per la disciplina sportiva che va sempre più di moda anche tra i più giovani. Infatti, la struttura indoor nolana di Salvatore Lauri ha ospitato l’istituto comprensivo di Sant’Anastasia Tenente de Rosa, 160 ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che hanno approcciato al mondo del Padel sia teorico che pratico. Dalla storia dello sport nato in Messico, fino alla pratica con allenamenti di primo livello, con i colpi basilari: diritto, rovescio, volée, bandeja, smash. Per poi completare il percorso con un allenamento partita agli ordini degli istruttori argentini, Bruno di Benedetto, Juan e Pablo Irigoitia.