Il Napolista, Gallo: "Vedere Zielinski dal 1' non è piaciuto a De Laurentiis, sarà difficile rivederlo in campo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Napolista Massimiliano Gallo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Vedere Piotr Zielinski titolare contro il Milan non è piaciuto ad Aurelio De Laurentiis, sarà difficile rivederlo in campo. Noi ci auguriamo che tutte le partite del Napoli siano importanti da qui a fine stagione per la lotta per il quarto posto in classifica. Nessuno ha creduto a De Laurentiis, quella su Zielinski è una ripicca. La prestazione di Milano ha dato ragione a De Laurentiis, secondo me c’è stata una frizione tra Mazzarri e De Laurentiis sull’utilizzo di Zielinski. L’allenatore fa giocare sempre quelli forti, Zielinski è più forte di Cajuste e di Traorè. E Mazzarri a Milano non ha fatto giocare nessun nuovo acquisto estivo o invernale, se non Mazzocchi”