"Il Napoli può vincere la Champions League, ricorderemo questa squadra per anni", Mancini di Dazn esalta Spalletti

Riccardo Mancini di Dazn è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Prendiamo la prima della Premier League, l'Arsenal. Io sono convinto che il Napoli può vincere una ipotetica finale di Champions League con l'Arsenal che è la prima in Premier League, il campionato più prestigioso al mondo. Ricorderemo il Napoli per tanti anni, i numeri, i risultati e il gioco parlano chiaro".