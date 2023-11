Notizie Calcio - Grande vittoria del Monza al bengodi contro il Verona. Raffaele Palladino, tecnico dei lombardi, esalta la prestazione dei suoi sottolineando anche la forza in casa dei veneti: “Siamo stati bravi a non farli giocare, togliendo tante linee di passaggi e limitandoli. Credo che più che demeriti del Verona ci siano stati meriti nostri, non li abbiamo sottovalutati. Tranne con Sassuolo e Napoli, hanno sempre perso di un goal”.