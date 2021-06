Il Mattino, Taormina: "Spalletti sa come tenere unito lo spogliatoio, sul caso Pjanic..."

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pino Taormina, giornalista de Il Mattino.

"Il servizio de Le Iene fa emergere qualche punto interrogativo. Alla luce della querela per diffamazione si è scoperto questo video, il servizio di stasera farà vedere a tutti come sono andate le cose in quei 35'' dopo il fallo di Pjanic. Probabilmente gli arbitri non hanno nulla da nascondere. L'errore di Orsato è stato grave ed è stato ammesso però ci sono dei punti interrogativi che non tornano. Il video c'è ma non ce l'audio. Attraverso la ricostruzione fatta si riesce a comprendere il dialogo parziale tra Orsato, Valeri o anche il quarto uomo. Spalletti? Allenatore di spessore tecnico straordinario, sa lavorare bene con i giocatori messi a disposizione, sa come tenere unito lo spogliatoio al di là di quella che poi è diventata la visione dell'uomo che litiga con Totti. Super League? Il primo round andrà a favore sicuramente dell'UEFA. Si intenderà libera non far partecipare queste squadre a un progetto UEFA. Poi ci saranno battaglie in estate".