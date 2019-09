Il Mattino, Roano: "Napoli e Comune riuniti all'Hotel Vesuvio per la firma della convenzione! Ci sono i presupposti per arrivare all'accordo"

Luigi Roano, giornalista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"I rappresentanti del Napoli e del Comune sono riuniti all'Hotel Vesuvio per firmare la convenzione e in questo momento stanno verificando tutte le condizioni anche perché la durata del rapporto è di 10 anni. Il Napoli, tra l'altro, è intenzionato a contribuire ai prossimi del San Paolo, per migliorare l'accoglienza dello stadio. Ci sono i presupposti per arrivare all'accordo che potrebbe arrivare a momenti, ma visti i precedenti, meglio aspettare l'ufficialità".