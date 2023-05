Il Mattino, De Luca: "Napoli in flessione, lo dimostra un fatto. Guardate Kvaratskhelia..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega de Il Mattino Francesco De Luca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

Pareggio che brucia perché sembrava ieri fosse il giorno giusto per la matematica, complice anche la sconfitta della Lazio. Togliere Olivera è stato un errore ma sono cose che succedono, aspettare un giorno in più cambia poco, il Napoli a 6 giornate dalla fine si trova ad avere un vantaggio di 18 punti. Gli azzurri non sono quelli visti fino a marzo, hanno fatto poco in questo aprile, c’è il rimpianto di non aver avuto Osimhen all’andata contro il Milan.

Emblema della flessione partenopea è il fatto che a Kvaratskhelia non sta riuscendo più nulla. Scudetto perso in albergo? Non si può sentire, un campionato lo si perde sul campo e poi possono influire anche gli arbitraggi a sfavore. Nell’arco di questo mese gli azzurri non hanno fatto grandi cose ma il vantaggio è rimasto enorme. Vedere la città invasa da tifosi è stato straordinario ma ci sono stati disservizi. Ci sono stati tassisti che hanno chiesto 130/150 euro per andare dallo stadio al centro e qui dovrebbero intervenire le autorità, cose del genere non fanno fare bella figura alla città. In caso di sconfitta della Lazio i tifosi potrebbero esplodere di felicità.