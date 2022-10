Il Mattino, De Luca: "Napoli da scudetto e da quarti di Champions ma occhio all'incognita sosta lunga"

Francesco De Luca, capo allo sport de Il Mattino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Questo Napoli è da scudetto, se la gioca, tenendo presente che ci si fermerà a breve e si ripartirà dal 4 gennaio. Servirà capire come la sosta sarà assorbita dalle squadre. Per quello che si è visto, ed è già tanto, il Napoli può aspirare per lo scudetto e i quarti di Champions. Il calendario ha agevolato un po' il Napoli ma la gara di Cremona è stata difficile più di quella con l'Ajax".