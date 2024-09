Il Mattino, De Luca: "De Laurentiis aveva fatto un tentativo con Osimhen per convincerlo a restare ad ingaggio ridotto!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Francesco De Luca, giornalista Il Mattino. Di seguito il comunicato stampa:

"Il Napoli riteneva che ci sarebbe stata una lunga fila per la clausola di Osimhen, in realtà c’è stato qualche tentativo, ma niente di più. Purtroppo la stagione del Napoli la conosciamo, il mercato arabo non è stato come quello del 2023 e questo è il risultato.

Messaggio di ‘famiglia’ di Conte? Sabato abbiamo visto una squadra che è tornata ad essere squadra, con un’anima e personalità. Molto ha aiutato un grande attaccante, ma soprattutto un uomo di grande personalità come Lukaku.

Ciò che mi risulta, è che De Laurentiis aveva fatto un tentativo con Osimhen per convincerlo a restare ad ingaggio ridotto, ma l’ha rifiutata.

De Laurentiis ne ha fatto una questione di principio? Credo sia stata una questione pratica non scendere sotto una certa cifra, per una questione di bilancio. È stata una scelta obbligata, è Osimhen ad aver chiuso al Napoli, in maniera molto chiara e onesta e lo si evince dalle parole di Manna, Conte e De Laurentiis"