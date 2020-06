Il Mattino, De Luca: "Altro che vice Callejon. Serve un terzino sinistro, Ghoulam andrà via da Napoli"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il fatto che Mertens si senta napoletano ha influito nella scelta del calciatore di restare a Napoli e non andare all’Inter. Tra Gattuso e Giuntoli c’è una grande affinità e questo è importante. Prima del lockdown Politano non ebbe molto spazio, ora sta guadagnando campo vista la situazione critica di Callejon. Il Napoli deve trovare un’alternativa a Mario Rui perché non ci si può accontentare dello spezzone di Verona di Ghoulam. Anche per l’algerino si prospetta un futuro lontano da Napoli. Gattuso è arrivato a Napoli come uno che fece una scelta rifiutando a tanti soldi dal Milan, eppure fece un’ottima esperienza a Milanello. Son sempre stato fiducioso sul suo lavoro, doveva risvegliare la squadra. De Laurentiis ha fatto un mercato importante a gennaio e l’organico è stato rinforzato, ora il Napoli è al completo”.