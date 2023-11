Il manifesto di Farioli: "Ammiro Spalletti, ha avuto il genio di cambiar pelle tante volte! Ecco la mia idea di squadra"

Ultime notizie Serie A - Francesco Farioli, allenatore del Nizza, accostato al Napoli per il futuro, parla alla Gazzetta dello Sport.

Quali sono i principi filosofici di Farioli?

«Con il mio staff spacchiamo il capello in quattro, ci facciamo venire il mal di testa in cerca di risposte. Questioniamo i dogmi di cui il calcio è pieno e tanti sono superati. Siamo quasi al limite opposto oggi, vale tutto finché ha una sua applicabilità e funzionalità. Questa è la grande evoluzione degli ultimi 3-4 anni di calcio. Dal dogmatismo assoluto quasi all’anarchia».

Lei aveva fama di giochista, ma è secondo con la miglior difesa d’Europa.

Nove clean sheet, mai in svantaggio. Prima o poi andrete sotto. Come reagirà la squadra?

«Ci stiamo allenando per questo. Facciamo partite a tema, arbitrariamente turbate dalle nostre decisioni per creare una reazione, allenare uno stato emotivo che non replica interamente lo scenario della partita ma ci aiuta a creare le dinamiche giuste».

Thierry Henry ha sottolineato che è 2° con soli 13 gol segnati.

«Ha ragione, possiamo migliorare. Ma siamo secondi per numero di occasioni create, purtroppo anche in quelle sprecate. Abbiamo una media 27-28 tocchi in area avversaria. Gli attaccanti ci aiutano tanto in fase difensiva, a loro chiedo molto e per ora sono meno lucidi davanti».