Il giornalista arabo che ha parlato con l'agente di Itakura: "Conferma che è a un passo dal Napoli!"

Il giornalista egiziano Ahmed Ragab, è intervenuto ai microfoni di Gonfialarete.com per fare il punto della situazione su del centrale difensivo giapponese Itakura. Queste le sue parole, che confermano il contatto diretto con l’agente del calciatore e la possibilità di vedere il difensore giapponese sotto l’ombra del Vesuvio.

Potrebbe fare chiarezza sulla provenienza delle parole che ha riportato sul proprio profilo Twitter?

“Come era immaginabile, ho parlato con il suo agente. Lui mi ha confessato che Itakura ha ricevuto un offerta dall’Al Nassr, nel campionato Saudita, ma mi ha anche detto che è ad un passo dal Napoli. Nonostante ciò, ad oggi, non so quando gli azzurri hanno avviato i contatti con la società tedesca”.

Secondo ciò che le ha riportato l’agente del calciatore, quale sarebbe la destinazione ambita da Itakura?

“L’agente non si è espresso in merito, ma credo che il calciatore non voglia lasciare l’Europa. Non credo arriverà in Arabia Saudita, anche perchè, mi ha riferito, che il Napoli è molto vicino. E’ un buon giocatore, che ha esperienza nel campionato tedesco e con la nazionale giapponese”.