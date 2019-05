Il Giornale, Guelpa: "A marzo c'è stato un incontro tra la Juve e Guardiola, Sarri non è amato dalla tifoseria! Tra una settimana l'annuncio del nuovo allenatore"

In diretta a Radio CRC, è intervenuto Luigi Guelpa, Il Giornale:

"La Juventus tempo fa anticipò il New York Times, informandosi sui problemi di bilancio del Manchester City per portare a Torino Guardiola. I primi giorni di marzo le due parti si incontrarono. La Juve aveva già preventivato l'annuncio del divorzio con Allegri a fine stagione. Oggi c'è una situazione in cui la Juve gioca a carte scoperte, in queste ore si parla di soldi con il tecnico spagnolo. Qualche giorno fa il City ha promesso un ritocco economico al proprio allenatore, portandolo a guadagnare 23 milioni di euro a stagione, cifra spaziale. Al momento la Juve punta tutto su Guardiola, fino a quando o si trova l'accordo o salta tutto. Qualche dubbio su Sarri, non sarebbe apprezzato dalla tifoseria bianconera. La Juve è quotata in borsa, vuole mantenere i titoli molto bassi. Guardiola deve per forza dire di non volersene andare nella conferenza che anticipa la partita di FA Cup. Il problema principale tra la Juve e il tecnico è sicuramente rappresentato dall'ingaggio. La Juve, logicamente, guarda anche altre strade ma io resto della mia idea: se le due parti fanno un passo indietro, l'accordo si trova. L'annuncio del futuro allenatore penso arriverà nel giro di una settimana".