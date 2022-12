Il fondo Lindsell Train detiene l'11,9% della Juventus: "Presto per commentare i procedimenti"

"Continuiamo a confrontarci con la dirigenza del club", il fondo inglese Lindsell Train, secondo azionista della Juventus dopo Exor, parla per la prima volta dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto il club bianconero.

Attraverso una nota, il fondo che detiene una quota dell’11,9% del capitale della Juve, sottolinea che

"l’intero CdA si è dimesso in risposta all’indagine in corso da parte della Consob e della Procura di Torino su presunte irregolarità contabili. È troppo presto per commentare i procedimenti poiché la situazione è ancora in evoluzione, ma continuiamo a confrontarci con la dirigenza del club".