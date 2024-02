Il Fatto Quotidiano, Vendemiale a CN24: "Scontro Federazione e Lega Calcio per questioni di potere: la posizione di De Laurentiis e Lotito"

Il collega del Fatto Quotidiano, Lorenzo Vendemiale, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Si parla tanto di riforma del sistema calcio e la Federcalcio ha fatto le sue proposte così come la Serie A. Sono anche due programmi abbastanza simili ma quello che conta il potere. Gravina in 5 anni non ha fatto praticamente nulla e vorrebbe lasciare il segno con questa riforma mentre la Serie A sostiene di vole fare la riforma autonomamente perchè si sente il fulcro del calcio italiano. L'oggetto del contendere resta il numero delle squadre di Serie A. Con la riduzione a 18 squadre sostenuta Federcalcio e che farebbe piacere alle 4 big. E' un tema molto divisivo e intorno a questo si è creato una frattura. Questa riforma, quindi crea due blocchi contrapposti, uno costituito da Federcalcio contro Serie A, e un altro da grandi contro piccole squadre che porterebbe poi al non farsi più nulla. De Laurentiis per contenuti sarebbe per una Serie A a 18 squadre ma per una questione di potere, si schiera con Lotito contro le big. Lotito semplicemente non vuole fare nessun piacere a Gravina di cui è nemico e questo ragionamento vale anche per De Laurentiis che lo porta a schierarsi a favore della Lega Serie A. La Federcalcio vorrebbe rimuovere il diritto di veto che non permette mai alle riforme proposte di essere attuate. Perciò il voto di De Laurentiis e Lotito non è tanto da legfere contro il campionato a 18 squadre ma contro la Federazione per una questione di potere".