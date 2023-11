Il ds del Frosinone Angelozzi: "L'agente di Di Lorenzo ha fatto una cosa che non dimenticherò mai" | VIDEO CN24

Amiche e amici di CalcioNapoli24, ieri allo stadio Diego Armando Maradona avrà luogo la presentazione del libro "La strada di un sogno: la mia vita da procuratore" (Cairo Editore, pagg. 160, euro 16, prefazione di Maurizio de Giovanni), da parte dell’agente Mario Giuffredi. Con il procuratore interverranno lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che firma la postfazione del libro.

Interviene il ds del Frosinone Guido Angelozzi: "Mario Giuffredi direttore sportivo? Pu√≤ fare tutto, viene dalla strada come dice De Laurentiis. Quando sono tornato a lavorare a Frosinone Mario come √® stato di un carino fuori dal normale, ha lasciato i soldi della provvigione e sinceramente era una cifra importante. √ą stato un gesto che ricorder√≤ per sempre. Con lui parlai di due giocatori, mi disse che l'avrei potuto dire gi√† all'allenatore...non arrivarono mai, avevamo tutti gli accordi. Sono orgoglioso di conoscerti"

Erano presenti il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, il ds azzurro Mauro Meluso, il capo area scouting Maurizio Micheli, i calciatori azzurri Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, il ds del Frosinone Guido Angelozzi, l'allenatore del Taranto Eziolino Capuano, gli agenti Stefano Antonelli e Marco Sommella, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Vis Pesaro Mirko Valdifiori, l'ex centrocampista del Messina Carmine Coppola e il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani.