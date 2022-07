Il Chelsea sulla scelta Koulibaly: "Leader naturale, ha un carattere forte"

Il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Kalidou Koulibaly con una nota sui propri social in cui si precisa che il difensore senegalese ha firmato un contratto quadriennale. Koulibaly è il secondo colpo di mercato della nuova proprietà dei Blues, ovvero il consorzio guidato dal businessman Todd Boehly, dopo Raheem Sterling, arrivato dal Manchester City:

"Sono felice di essere un giocatore del Chelsea - le prime parole di Koulibaly da ex del Napoli -. Questo è uno di migliori club del mondo, e io ho sempre sognato di giocare in Premier League. Il Chelsea mi voleva già nel 2016, ma non se ne fece niente. Ora, quando mi hanno contattato di nuovo, ho accettato perché ho capito quanto volessero che io giocassi per loro". "Parlare con i miei amici Mendy e Jorginho ha reso ancor più facile la mia scelta", ha aggiunto Koulibaly, che il Chelsea definisce "un leader naturale, con un carattere forte". (ANSA)