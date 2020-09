Il Cardinale Sepe a RPN: "So che De Laurentiis ha preso contatti con De Luca per portare qualche tifoso al San Paolo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli:

“Ho avuto un colloquio con Gattuso, sono molto concentrati nel fare squadra, amalgamare bene le individualità dei campioni che vanno inseriti in un contesto di reciproca attenzione e collaborazione. Tutto il lavoro è incentrato nel fare squadra, solo così si può vincere e superare le tante difficoltà. De Laurentiis? Ho un rapporto di stima e amicizia vicendevole con De Laurentiis, parliamo molto chiaramente, l’ho visto molto impegnato affinché si possa costruire un nuovo ciclo che possa dimostrare tutta la sua forza. Ho incontrato anche Osimhen, abbiamo scherzato insieme, fatto delle foto, è molto bravo. Perciò dico che tutte le individualità messe insieme che giocano per la squadra, portano risultati. Gli ho augurato di fare ogni volta 3 gol in 5 minuti (ride, ndr). Riapertura degli stadi? Mi sono congratulato perché nell'allenamento del Napoli, a Castel di Sangro, c’erano 1.500 persone autorizzate, nel rispetto delle regole, a poter assistere. Si potrebbe fare anche altrove, so che il presidente ha preso contatti con il presidente della Regione Campania, perché anche il San Paolo possa ospitare qualche tifoso, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza. Non esiste una squadra senza tifosi, né tifosi senza squadra. Il pubblico aiuta anche a creare un bel gioco, speriamo si possa risolvere quanto prima".