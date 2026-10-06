Ignoffo: "Ulteriori infortuni in casa Napoli? Non bisogna però fasciarsi la testa, potrebbe accadere anche alle altre"

Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Ulteriori infortuni in casa Napoli? Le squadre di calcio hanno sempre dovuto affrontare questi problemi, poi ci vuole anche un po' di fortuna. Non c'è una scienza esatta in questo ambito, ma purtroppo gli infortuni dei giocatori più importanti incidono sulle sorti dell'intera squadra. Non bisogna però fasciarsi la testa, potrebbe accadere anche alle altre squadre. La rosa del Napoli è comunque ampia e forte, calma.

Frosinone? Ha idee importanti ed è in grande fiducia, si giocherà la partita contro il Napoli a viso aperto senza nulla da perdere, quindi bisognerà giocare al massimo per ripartire al meglio dopo la lunga sosta.

Bene De Bruyne e Hojlund con le Nazionali? Torneranno a Napoli con tanto entusiasmo, quindi Allegri dovrà essere bravo a gestire questo aspetto, il loro buon umore potrebbe aiutare anche tutti gli altri compagni. Allegri potrebbe cambiare qualcosa? Non mi aspetto un cambio di modulo, ma l'atteggiamento dovrà essere diverso. Ripeto, contro il Frosinone la partita non sarà semplice, ci saranno tante insidie.

Italia in crescita? Stanno cambiando gli elementi, magari in questo momento i calciatori a disposizione si incastrano bene a livello di caratteristiche. Io penserei però all'intero movimento, dobbiamo crescere a livello generale. Ho rivisto però un'Italia compatta in difesa e pericolosa in avanti, lo spirito è quello giusto".