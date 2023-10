Iezzo: "Quando giocavo a Napoli De Laurentiis pranzava a tavola con noi, ma veniva solo in un caso"

Ultime notizie Napoli - Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“I fischi del Maradona erano indirizzati a tutti, tra calciatori ed allenatore. Dopo ogni gara siamo tutti bravi a puntare il dito. Anche a me non sono piaciute le sostituzioni che ha fatto Garcia contro la Fiorentina, ma dobbiamo metterci nei panni di chi deve fare delle scelte in pochissimi minuti. Garcia voleva fare il 4-2-3-1 mettendo dentro Raspadori per Anguissa e ci può stare, ma quell'assetto lo devi mantenere e non stravolgere di nuovo. Garcia, in questo momento, è in confusione, ma ciò che non vedo rispetto all'anno scorso è quella cattiveria e quella voglia di recuperare palla per arrivare a determinati risultati. Osimhen? Giocatori come lui e Kvaratskhelia non li toglierei mai perchè sono gli unici che possono inventare qualcosa.

Le parole di De Laurentiis sono di sfiducia nei confronti di Garcia, nella sua testa credo ci sia l'intenzione di trovare un sostituto che possa portare avanti il discorso Napoli. De Laurentiis non avrebbe mai sminuito il suo allenatore se non avesse già deciso di esonerarlo. io però ora, alla ripresa del campionato, mi aspetto una risposta forte della squadra, con o senza Garcia. Quest'estate sono andati via allenatore e direttore sportivo ed entrambi vivendo Castel Volturno 24 ore su 24. Mi piacerebbe vedere di più De Laurentiis a Castel Volturno.

Quando giocavo a Napoli il presidente non era troppo presente a Castel Volturno, ma veniva solo quando c'era qualcosa che non andasse. Pranzavamo insieme, si sedeva a tavola con noi, oppure chiacchierava con qualche singolo, poi col tecnico. Credo che ai calciatori ed allo staff faccia piacere vedere il proprietario del club al campo d'allenamento.

Meret? Mi dicono sia il difensore di Meret, ma io cerco solo di analizzare le giocate di questo portiere. Con la Fiorentina non ha fatto bene, lui ha grandi colpe in occasione del primo goal subito. Mi dispiace che questo ragazzo venga individuato come capro espiatorio della situazione. Oggi sembra che il problema del Napoli siano Meret e Garcia. Il portiere fa uno sport a parte, deve isolarsi e lavorare. Rispetto all'anno scorso Meret non riesce a mettere la pezza quando deve metterla. Faceva interventi salva-risultato, lui ce li ha certi colpi, ma oggi gli riescono di meno. Spero che al rientro dalla nazionale trovi la giusta serenità"